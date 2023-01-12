Новости часа: новый штамм коронавируса "Кракен" обнаружили в России

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Роспотребнадзор сообщил, что новый штамм коронавируса "Кракен" обнаружили в России.

Прокуратура начала проверку после пожара на буксире в Северном речном порту. О доследственной проверке сообщили в ведомстве.

Участок МСД между улицами Шоссейная и Полбина сдали в эксплуатацию. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.