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Общество

Новости часа: новый штамм коронавируса "Кракен" обнаружили в России

Новости часа: новый штамм коронавируса "Кракен" обнаружили в России

Продолжительная оттепель в Москве начнется с 15 января – синоптики

Призывной возраст в РФ может быть повышен до 30 лет в весенний призыв

"Утро": москвичам рассказали о погоде 12 января

"Утро": влажность воздуха в столице оценили в 87%

В РФ не будут вводить ограничения из-за выявления варианта коронавируса "Кракен"

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 753 мм ртутного столба 12 января

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Фейковое сообщение об ограничении выезда из РФ мужчин появилось в Сети

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Роспотребнадзор сообщил, что новый штамм коронавируса "Кракен" обнаружили в России.

Прокуратура начала проверку после пожара на буксире в Северном речном порту. О доследственной проверке сообщили в ведомстве.

Участок МСД между улицами Шоссейная и Полбина сдали в эксплуатацию. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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