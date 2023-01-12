В РФ предложили отменить выделение доли ребенка в купленной на маткапитал квартире

В России предложили отменить выделение доли детей в жилье, купленном с помощью маткапитала. Упразднить такую обязанность для родителей предлагается в том случае, когда деньги идут на погашение ипотеки.

Сделки с такой недвижимостью проводить сложно – так авторы объясняют свою инициативу. Например, перепродать недостроенную новостройку или продать квартиру на вторичном рынке трудно, поэтому продавцам приходится делать большие скидки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



