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Общество

В РФ предложили отменить выделение доли ребенка в купленной на маткапитал квартире

В РФ предложили отменить выделение доли ребенка в купленной на маткапитал квартире

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В России предложили отменить выделение доли детей в жилье, купленном с помощью маткапитала. Упразднить такую обязанность для родителей предлагается в том случае, когда деньги идут на погашение ипотеки.

Сделки с такой недвижимостью проводить сложно – так авторы объясняют свою инициативу. Например, перепродать недостроенную новостройку или продать квартиру на вторичном рынке трудно, поэтому продавцам приходится делать большие скидки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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