На "Омикрон" приходится больше 70% случаев коронавируса – ФМБА

На штамм коронавируса "Омикрон" приходится уже 76% от всех случаев инфицирования в выборке Федерального медико-биологического агентства России. Об этом сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

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