В России хотят ужесточить правила продажи вейпов. С инициативой выступил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Прежде всего, могут полностью запретить продажу тем, кому нет 18 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.