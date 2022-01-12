Снегоуборочная машина высекала искры на асфальте в Калининграде

В Калининграде сняли видео, на котором снегоуборочная машина высекает ковшом искры на асфальте.

В комментариях под роликом написали, что рабочие готовы очистить дорогу не только от снега, но и от асфальта. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.