Тест-систему для выявления "Омикрона" зарегистрировали в России

В России зарегистрировали тест-систему для выявления штамма коронавируса "Омикрон", разработанную Федеральным медико-биологическим агентством. Такой тест отличает одну мутацию коронавируса от другой за 1,5 часа.

Вирусологи прогнозируют, что из-за нового штамма в ближайшее время ожидается резкий рост заболеваемости. По их данным, "Омикрон" примерно в четыре раза заразнее "Дельты" и может обходить некоторые вакцины.

Как понять, что вы заболели именно "Омикроном"? Дает ли ревакцинация дополнительную защиту? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.