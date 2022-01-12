В Москве выявили 4 008 новых случаев коронавируса

В Москве выявлено 4 008 новых случаев коронавируса. Выздоровели за сутки еще 2 826 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

В Московской области положительный результат теста на ковид получили еще 1 238 человек. Выписали по выздоровлению 1 054 пациента.

За минувшие сутки в России подтвердили 17 946 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. В 2 655 из них болезнь проходила без клинических проявлений.

Всего в РФ с начала пандемии зарегистрировано 10 702 150 случаев коронавируса. Наименьший темп прироста зафиксирован в Калмыкии и Туве – 0,04%, Оренбургской области и Удмуртии – 0,05%, а также в Ямало-Ненецком автономном округе и Крыму – 0,06%.

В мире с начала пандемии коронавирусом заразились уже 314 миллионов человек. Сейчас болеют почти 47 миллионов. На 55% выросла заболеваемость за неделю. В тяжелом и критическом состоянии находятся 95,5 тысячи пациентов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.