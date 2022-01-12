Москвичам рассказали об аномально низком давлении на неделе

В пятницу москвичей ждет "барическое днище". Атмосферное давление снизится с 757 до 720 миллиметров ртутного столба. Как рассказал штатный метеоролог телеканала Москва 24 Никита Поповнин, это связано с мощнейшим циклоническим вихрем.

При пониженном атмосферном давлении метеозависимые люди обычно чувствуют слабость и сонливость. Кроме того, возможны головокружение, бледность, тошнота, холодный пот и учащенное дыхание. В этом случае можно съесть что-то соленое, выпить воды, чашку черного кофе или зеленого чая.

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