Синоптики рассказали об аномально низком давлении в Москве

В эту пятницу москвичей ждет "барическое днище". Атмосферное давление снизится с 757 до 720 миллиметров ртутного столба.

При повышенном атмосферном давлении метеозависимые люди обычно чувствуют головную боль, при пониженном – слабость и сонливость.

Кроме того, при низком атмосферном давлении возможны головокружение, бледность, тошнота, холодный пот и учащенное дыхание. В этом случае можно съесть что-то соленое, выпить воды, чашку черного кофе или зеленого чая.

Также могут помочь некоторые специи – куркума, перец, кардамон, имбирь. Еще можно принять контрастный душ.

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