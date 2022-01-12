Услуги ЗАГС в центрах "Мои документы" теперь доступны вне зависимости от места проживания

Москвичи теперь могут получить все услуги ЗАГСов, расположенных в центрах "Мои документы", независимо от места жительства. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Нововведения действуют для услуг по регистрации рождения, смерти, расторжения брака, а также для подачи заявлений о внесении изменений или исправлений в записи актов гражданского состояния.

Центры госуслуг работают во всех районах столицы и находятся в шаговой доступности для большинства горожан. Они предоставляют в общей сложности более 280 типов услуг.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.