Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 11 декабря

Из-за ухудшения погоды столичные городские службы перевели в режим повышенной готовности. Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус сообщил, что холода придут в Москву на несколько дней. В воскресенье, 14 декабря, температура опустится на 2–3 градуса ниже климатической нормы.

В "Лужниках" открылся уникальный каток с иммерсивными инсталляциями. Он занимает не только центральную часть площади, но и боковые аллеи комплекса. Одновременно ледовое пространство сможет принять до 3 тысяч человек.

В столице обновили состав электродепо "Сокол" Замоскворецкой линии. Кроме того, в метро поступил 70-й по счету поезд "Москва-2024". Это событие завершило масштабное обновление подвижного состава одной из старейших линий метро Москвы.

