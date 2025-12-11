Форма поиска по сайту

11 декабря, 12:15

Общество

МЧС выпустило предупреждение об ухудшении погоды в Москве на 12 декабря

"Новости дня": кулинарный турнир пройдет в столице для участников "Московского долголетия"

Москвичи стали нанимать специалистов по украшению новогодних елок

"Атмосфера": пасмурная погода ожидается в Москве 11 декабря

Метель ожидается в Москве 12 декабря

"Доктор 24": врач рассказал, почему возникает аневризма

Дождь со снегом ожидаются в Москве 11 декабря

"Атмосфера": 5 градусов ожидается в Москве вечером 11 декабря

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 740 мм ртутного столба 11 декабря

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 95% 11 декабря

Москвичей ждут резкие погодные изменения. МЧС выпустило предупреждение об ухудшении погодных условий. С 13:00 12 декабря и до конца суток ожидается дождь, переходящий в снег, метель, сильная гололедица и усиление ветра до 15 метров в секунду.

Пока в городе сохраняется оттепель. В четверг, 11 декабря, в отдельных районах идет дождь, а температура достигает 5 градусов из-за теплого воздуха, пришедшего с Гольфстримом. В выходные снег продолжится, но метелью уже не будет, а столбики термометров опустятся до минус 9 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Иван Евдокимов

