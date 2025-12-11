11 декабря, 12:15Общество
МЧС выпустило предупреждение об ухудшении погоды в Москве на 12 декабря
Москвичей ждут резкие погодные изменения. МЧС выпустило предупреждение об ухудшении погодных условий. С 13:00 12 декабря и до конца суток ожидается дождь, переходящий в снег, метель, сильная гололедица и усиление ветра до 15 метров в секунду.
Пока в городе сохраняется оттепель. В четверг, 11 декабря, в отдельных районах идет дождь, а температура достигает 5 градусов из-за теплого воздуха, пришедшего с Гольфстримом. В выходные снег продолжится, но метелью уже не будет, а столбики термометров опустятся до минус 9 градусов.
