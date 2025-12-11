Врачи заявили, что желание съесть фастфуд после работы является нормой

Желание съесть фастфуд после работы является нормой, заявили врачи. Дело в естественных запросах уставшего мозга, который подталкивает человека к бургерам и картошке фри. Мозг хочет получить топливо и восстановить силы как можно быстрее.

Также важную роль играет кортизол, который принимает вредную еду за вознаграждение после трудного дня. Кроме того, после работы снижается активность зоны мозга, отвечающей за самоконтроль.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.