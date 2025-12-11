Форма поиска по сайту

11 декабря, 07:00

Врачи заявили, что желание съесть фастфуд после работы является нормой

Контролер в Москве высадила из трамвая мать со спящим младенцем

Девушки в Москве начали искать мужчин с помощью QR-кода на автомобилях

Расходы на организацию свадьбы в Москве увеличатся на 15% в 2026 году

Дед Мороз привез новогоднюю елку на Соборную площадь в Москве

В России снизили возраст присяги гражданина с 18 до 14 лет

В РФ определили единые даты проведения последних звонков и выпускных вечеров в 2026 году

В России все больше мужчин стали брать отпуск по уходу за ребенком

262 ребенка родились в Москве 10 декабря

Долги по зарплатам в России выросли до 2,2 млрд рублей в конце октября

Желание съесть фастфуд после работы является нормой, заявили врачи. Дело в естественных запросах уставшего мозга, который подталкивает человека к бургерам и картошке фри. Мозг хочет получить топливо и восстановить силы как можно быстрее.

Также важную роль играет кортизол, который принимает вредную еду за вознаграждение после трудного дня. Кроме того, после работы снижается активность зоны мозга, отвечающей за самоконтроль.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществоедавидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

