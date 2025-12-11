Форма поиска по сайту

11 декабря, 07:45

Общество

В России все больше мужчин стали брать отпуск по уходу за ребенком

262 ребенка родились в Москве 10 декабря

Долги по зарплатам в России выросли до 2,2 млрд рублей в конце октября

Ученые выяснили, что высокий доход защищает психику

"Утро": температура воздуха в Москве составит 3 градуса 11 декабря

Более 77% россиян признались, что продолжают ходить на работу при симптомах ОРВИ

Число заболевших гриппом и ОРВИ выросло во всех возрастных группах в Москве

В Госдуме предложили компенсировать траты на аренду жилья россиянам

Главную ель страны доставили в Кремль

Международный фестиваль "Интеграция" прошел в Москве

В России набирает популярность практика, когда в отпуск по уходу за новорожденным уходит отец. По последним данным, в стране уже около 180 тысяч таких пап. Причины у каждого свои: у кого-то супруга строит успешную карьеру, кто-то просто хочет быть ближе к ребенку в первые годы жизни.

С 2026 года семьи ждут новые меры поддержки, включая увеличение необлагаемых выплат от работодателя и возможное введение отдельного отпуска для отцов. Мужчина имеет право на отпуск по уходу за ребенком до полутора лет, получая пособие в размере 40% от среднего заработка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дмитрий КозачинскийДарья ЕрмаковаАртем Смахтин

