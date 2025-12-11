В России все больше мужчин стали брать отпуск по уходу за ребенком

В России набирает популярность практика, когда в отпуск по уходу за новорожденным уходит отец. По последним данным, в стране уже около 180 тысяч таких пап. Причины у каждого свои: у кого-то супруга строит успешную карьеру, кто-то просто хочет быть ближе к ребенку в первые годы жизни.

С 2026 года семьи ждут новые меры поддержки, включая увеличение необлагаемых выплат от работодателя и возможное введение отдельного отпуска для отцов. Мужчина имеет право на отпуск по уходу за ребенком до полутора лет, получая пособие в размере 40% от среднего заработка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.