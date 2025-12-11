Ученые выяснили, что высокий доход защищает психику

Финансовая стабильность напрямую влияет на психическое здоровье человека. К такому выводу пришли ученые в ходе последнего исследования. Оказалось, что люди с низким и средним доходом значительно чаще испытывают хронический стресс, а их мозг живет в режиме постоянной тревоги из-за финансовой нестабильности.

В то же время у обеспеченных людей подобные сложности с психическим здоровьем встречаются в 6–7 раз реже. Исследователи объясняют это тем, что когда базовые потребности надежно закрыты, мозг наконец может выйти из режима выживания и перестать жить в состоянии перманентной тревоги.

