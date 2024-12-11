Москвичи рассказали, ждут ли 13-ю зарплату к Новому году

Всего 9% работодателей планируют выплатить всем своим сотрудникам 13-ю зарплату, говорят аналитики. Некоторые сделают это выборочно. Большинство и вовсе не хотят премировать подчиненных к Новому году.

Телеканал Москва 24 провел опрос в телеграм-канале, а также в сообществе в соцсети "Вконтакте", чтобы узнать, ждут ли горожане зарплату.

Так, 43% респондентов ответили положительно, а 57% заявили, что не имеют иллюзий. В комментариях опрошенные написали, что 13-ю зарплату платят в офисах и банках. При этом некоторые сообщили, что у них на работе нет такой зарплаты. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.