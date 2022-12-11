Москвичам рассказали о событиях прошедшего дня

В Москве объявили штормовое предупреждение из-за ледяного дождя, мокрого снега и сильного ветра. Из-за гололедицы в столице продлили желтый уровень погодной опасности до 13 декабря. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений ТИшковец рассказал, что 12 декабря в столице пройдет тропический дождь. Ожидается, что выпадет от 23 до 33 миллиметров осадков, что составляет 40–60% месячной нормы.

Большой театр открыл дополнительные продажи билетов на "Щелкунчика". Из-за этого перед кассой выстроилась очередь. Однако перед покупкой билеты нужно было оставить свою подпись в списке для получения браслета. Без него получить билет невозможно. Таким образом в Большом театре пытаются отсеять перекупщиков.

В Шереметьево проводят служебную проверку из-за потопа. В терминале B сегодня сработал пожарный датчик в паркинге. На кадрах из соцсетей видно, что людям пришлось прятаться от хлынувшей воды, на полу образовались огромные лужи. С потолка частично отвалилась обшивка. В итоге экстренные службы выяснили, что тревога ложная и никого возгорания нет.

Самолет в Шри-Ланку вылетел из Внуково почти после суточной задержки. Борт должен был отправиться в полет накануне в 23:00, но рейс постоянно переносился. В авиакомпании отметили, что все это ради безопасности. Там заверили, что обеспечили пассажирам комфортные условия ожидания. В свою очередь во Внуково заявили, что такая задержка является проблемой авиакомпании. Аэропорт работает штатно, несмотря на снегопад. Отмен рейсов нет, но есть переносы и задержки, которые связаны с противогололедной обработкой судов.

Медики продолжат получать специальные выплаты за выявление онкологии у пациентов в следующем году. Правительство профинансирует эти доплаты. Распоряжение подписал премьер-министра РФ Михаил Мишустин. Проект запустили в 2020 году. Его главная задача – повысить диагностику онкологии на ранней стадии, когда шансы на эффективное лечение, как правило, выше. Как и раньше, врачи будут получать доплату в том случае, если онкология, выявленная при диспансеризации или профосмотре, подтвердится при дальнейшем более глубоком обследовании.

Новорожденная девочка, найденная в подъезде, находится в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. Младенца обнаружил жилец многоэтажки на улице Паромной на юге столицы. Девочке примерно семь дней. Мать уже задержали, вину она признала. Она рассказала, что приехала к дому, где раньше жила, на такси, оставила младенца на лестничной клетке и уехала. Возбуждено уголовное дело.

Два ребенка пострадали при обстреле Киевского района Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Более 20 многоэтажек повреждены, есть прямые попадания в квартиры, сказали в народной милиции республики. На книжном рынке загорелись несколько павильонов. В Петровском районе повреждения получили здания сада и котельной. Под огонь попали медуниверситет, лицей и дом работников культуры. Об этих и других событиях – в эфире телеканала Москва 24.

