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Новости

11 декабря, 17:30

Общество

Роспотребнадзор начал проверку после жалоб на контрафактные Coca-Cola в магазинах

Роспотребнадзор начал проверку после жалоб на контрафактные Coca-Cola в магазинах

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Покупатели заметили в столичных магазинах напитки Coca-Cola, похожие на те, что разливали в России до ухода компании с рынка. На них были такие же наклейки, но даты разлива были свежие – 5 октября и 3 ноября.

Роспотребнадзор организовал проверку по факту произошедшего. Компания-производитель напитков рассказала, что организация не выпускает товар с оригинальными наклейками с апреля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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