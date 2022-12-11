Роспотребнадзор начал проверку после жалоб на контрафактные Coca-Cola в магазинах

Покупатели заметили в столичных магазинах напитки Coca-Cola, похожие на те, что разливали в России до ухода компании с рынка. На них были такие же наклейки, но даты разлива были свежие – 5 октября и 3 ноября.

Роспотребнадзор организовал проверку по факту произошедшего. Компания-производитель напитков рассказала, что организация не выпускает товар с оригинальными наклейками с апреля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

