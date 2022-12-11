Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

16:15

Общество

Москвичей предупредили о ледяном дожде и мокром снеге

Москвичей предупредили о ледяном дожде и мокром снеге

Москву охватит мокрый снег и порывистый ветер вечером 11 декабря

Большой театр открыл дополнительные продажи билетов на "Щелкунчика"

"Мой район. Навигатор": поезд "Помогать по пути" запустили в московском метро

Медики продолжат получать спецвыплаты за выявление онкологии у пациентов в 2023 году

Снеговики появились в столичных дворах

Москвичей предупредили о мокром снеге во второй половине дня

Москвичам показали елку с украшениями ручной работы

В правительстве выделили дополнительные средства на поддержку многодетных семей

"Актуальный репортаж": на "Авито" появилась интерактивная карта "ЛизаАлерт"

Штормовое предупреждение объявили в Москве из-за ледяного дождя и мокрого снега. На дорогах образовалась гололедица. Очистка магистралей идет непрерывно. За сутки в столице выпала четверть от месячной нормы осадков, сугробы выросли до 14 сантиметров.

Первый замглавы управы столичного района Аэропорт по вопросам ЖКХ Рамиз Расулов рассказал, что рабочие приступили к уборке крыш. Сотрудники работают в две смены в круглосуточном режиме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодавидеоКарина Ильина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика