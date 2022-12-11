Москвичей предупредили о ледяном дожде и мокром снеге

Штормовое предупреждение объявили в Москве из-за ледяного дождя и мокрого снега. На дорогах образовалась гололедица. Очистка магистралей идет непрерывно. За сутки в столице выпала четверть от месячной нормы осадков, сугробы выросли до 14 сантиметров.

Первый замглавы управы столичного района Аэропорт по вопросам ЖКХ Рамиз Расулов рассказал, что рабочие приступили к уборке крыш. Сотрудники работают в две смены в круглосуточном режиме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

