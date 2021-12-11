Спецборт МЧС с лабораторией Роспотребнадзора вылетел из Волгограда в ЮАР

Специалисты Роспотребнадзора продолжили путь в ЮАР. Вчера они вылетели из Москвы, а сегодня была остановка в Волгограде: там загрузили дополнительное оборудование.

Сейчас спецрейс МЧС направляется в Южно-Африканскую республику. По поручению Владимира Путина туда командированы вирусологи, эпидемиологи и врачи. Они поделятся своим опытом в борьбе с пандемией и будут изучать особенности штамма "Омикрон".

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