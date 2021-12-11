Стало известно, от чего будут зависеть решения по QR-кодам

Вячеслав Володин рассказал о перспективах законопроектов о QR-кодах. 13 декабря состоится заседание Госдумы по этому вопросу, в котором примут участие представители правительства. По его словам, от того, какие ответы дадут члены кабмина на вопросы общества, будут зависеть дельнейшие решения депутатов.

При этом спикер нижней палаты парламента уточнил, что депутаты намерены придерживаться позиции, которую ранее озвучил президент – о том, что не надо навязывать людям прививки. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

