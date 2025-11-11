Неделя рекламы открылась в Москве эксклюзивным днем

Неделя рекламы в этом году открылась в столице эксклюзивным днем 11 ноября. Впервые бизнес-мероприятие решили провести не просто в виде традиционного диалога участников, а в формате полноценного шоу, которое продемонстрировало будущее медиаиндустрии, в которую активно внедряют новые технологии и креатив.

Организаторы посчитали, что так удастся более детально обсудить, что именно хотят видеть рекламодатели, а также рассмотреть рекламные возможности фильмов, сериалов и шоу.

