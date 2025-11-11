Форма поиска по сайту

11 ноября, 14:15

Общество

Ноябрьская распродажа "11.11" началась в Москве

Ноябрьская распродажа "11.11" началась в Москве. По словам экспертов, большинство россиян недоверчиво относятся к такому шопингу. Были случаи, когда цены сначала поднимают, а потом опускают для показательной выгоды.

Специалисты отметили, что быстрее всего в столице растут продажи ноутбуков и компьютеров, товаров для праздника, телевизоров, строительных материалов, автомобильной электроники и актуальных в начале ноября шин и дисков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществовидеоМаксим ШаманинАлина ГилеваМария Панкратова

