В России поднимут размер выплат по больничным листам. В следующем году максимальное пособие вырастет до 6 800 рублей в день, сообщили в Социальном фонде.

Сейчас эта сумма составляет примерно 5,5 тысячи рублей. В 2027 году максимальный размер выплаты увеличится до почти 8 тысяч рублей, а в 2028-м – до 8,5 тысячи.

В Соцфонде уточнили, что повышение связано с ростом предельной базы для начисления страховых взносов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.