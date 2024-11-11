Жители ТиНАО показали кадры, как мужчина закаливается в холодной воде

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Что вообще происходит". В ней телезрители показывают, что их удивило за последнее время. Фото и видео просят присылать в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Жители ТиНАО прислали видео мужчины, который закаливается в воде при температуре 0 градусов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.