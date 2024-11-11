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11 ноября, 11:00

Общество

Большинство детей-сирот в Москве воспитываются в приемных семьях

Большинство детей-сирот в Москве воспитываются в приемных семьях

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Большинство детей-сирот в Москве воспитываются в приемных семьях, рассказала заммэра Анастасия Ракова. Вице-мэр отметила, что такого результата добились благодаря масштабной городской программе семейного устройства. Приемные семьи на каждом этапе сопровождают столичные органы опеки. Специалисты не только помогают с оформлением документов, но и поддерживают ребенка во время адаптации в новой семье.

Для приемных семей предусмотрены различные льготы и выплаты, а также есть возможность получить психологическую поддержку. Для детей создают проекты, которые помогают им найти друзей и наставников.

Также есть программы и проекты для людей, которые только задумались о приеме ребенка в семью. Среди них – портал "Моя новая семья", где доступны информация о детях-сиротах и возможность записаться в школу приемных родителей. Весной и осенью в московских центрах содействия семейному воспитанию проходит "День аиста" – там будущие приемные родители могут познакомиться с ребятам в неформальной обстановке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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