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11 ноября, 22:45

Общество

Участников десятого фестиваля школьного спорта наградили в столице

Участников десятого фестиваля школьного спорта наградили в столице

Участников фестиваля школьного спорта наградили в Москве

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Участников юбилейного, десятого фестиваля школьного спорта наградили в Москве. В нем участвовали спортсмены из России и стран СНГ. Ребята соревновались в баскетболе, волейболе, настольном теннисе, мини-футболе, шахматах и других видах спорта.

Поддержать спортсменов на церемонию награждения приехали депутат Госдумы, чемпион мира по боксу Николай Валуев и зампред комитета ГД по международным делам, президент Всероссийской федерации школьного спорта Ирина Роднина.

В каких видах спорта победили московские команды – в эфире телеканала Москва 24.

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