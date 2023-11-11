Участников десятого фестиваля школьного спорта наградили в столице

Участников юбилейного, десятого фестиваля школьного спорта наградили в Москве. В нем участвовали спортсмены из России и стран СНГ. Ребята соревновались в баскетболе, волейболе, настольном теннисе, мини-футболе, шахматах и других видах спорта.

Поддержать спортсменов на церемонию награждения приехали депутат Госдумы, чемпион мира по боксу Николай Валуев и зампред комитета ГД по международным делам, президент Всероссийской федерации школьного спорта Ирина Роднина.

В каких видах спорта победили московские команды – в эфире телеканала Москва 24.