Участников фестиваля школьного спорта наградили в Москве. В нем состязались не только россияне, но и граждане СНГ. Соревнования проходили по разным видам спорта – настольный теннис, мини-футбол, баскетбол, волейбол и шахматы.

Поддержать спортсменов на церемонию награждения приехали депутат Госдумы, чемпион мира по боксу Николай Валуев и зампред комитета ГД по международным делам, президент Всероссийской федерации школьного спорта Ирина Роднина.

Как прошли состязания и какие впечатления от мероприятия у спортсменов – в эфире телеканала Москва 24.