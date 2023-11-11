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11 ноября, 19:15

Общество

Участников фестиваля школьного спорта наградили в Москве

Участников фестиваля школьного спорта наградили в Москве

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Участников фестиваля школьного спорта наградили в Москве. В нем состязались не только россияне, но и граждане СНГ. Соревнования проходили по разным видам спорта – настольный теннис, мини-футбол, баскетбол, волейбол и шахматы.

Поддержать спортсменов на церемонию награждения приехали депутат Госдумы, чемпион мира по боксу Николай Валуев и зампред комитета ГД по международным делам, президент Всероссийской федерации школьного спорта Ирина Роднина.

Как прошли состязания и какие впечатления от мероприятия у спортсменов – в эфире телеканала Москва 24.

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