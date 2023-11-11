Необычный метеозонд заметили над Москвой

Необычный метеозонд в виде большого белого шара с табличкой заметили над Москвой.

Позже выяснилось, что зонд запустил "Яндекс Маркет". Таким способом компания решила напомнить о главной распродаже года. Она проходит 11 ноября и приурочена ко Всемирному дню шоппинга.

Перед акцией маркетплейс провел исследование и выяснил, что в среднем покупатели готовы потратить на распродаже 18,5 тысячи рублей, а самая популярная категория товаров у россиян в этом году – одежда и обувь для взрослых. Так ответили свыше 40% опрошенных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.