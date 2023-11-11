Тренинги по трудоустройству пройдут в столичных центрах "Моя работа" и "Моя карьера"

Как управлять стрессом и грамотно распределять время, расскажут специалисты столичной службы занятости. Ведомство приглашает москвичей на бесплатные курсы, которые помогут стать более привлекательными на рынке труда.

Слушателям объяснят, как адаптироваться на новом месте, выстраивать отношения с коллегами и не поддаваться волнению. Тренинги по эффективному трудоустройству пройдут в ноябре в центрах "Моя работа" и "Моя карьера". Посетителям также дадут советы, как грамотно составить резюме и вести себя на собеседовании.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.