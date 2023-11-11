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11 ноября, 09:15

Общество

Дежурные врачи появились в женских консультациях Москвы

Дежурные врачи появились в женских консультациях Москвы

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В женских консультациях столицы появились кабинеты дежурных врачей. Теперь пациенткам не нужно записываться заранее в случае ухудшения самочувствия. С острым вопросом ее примут в день обращения.

Как рассказала заммэра Анастасия Ракова, в данный момент такие специалисты работают в 50 медучреждениях города. А к концу года этот список расширится до 70.

Кроме того, в Москве планируют внедрить новый стандарт амбулаторной акушерско-гинекологической помощи. В частности, в городе создадут специализированные центры женского здоровья.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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