Дежурные врачи появились в женских консультациях Москвы

В женских консультациях столицы появились кабинеты дежурных врачей. Теперь пациенткам не нужно записываться заранее в случае ухудшения самочувствия. С острым вопросом ее примут в день обращения.

Как рассказала заммэра Анастасия Ракова, в данный момент такие специалисты работают в 50 медучреждениях города. А к концу года этот список расширится до 70.

Кроме того, в Москве планируют внедрить новый стандарт амбулаторной акушерско-гинекологической помощи. В частности, в городе создадут специализированные центры женского здоровья.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.