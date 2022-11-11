Следователи проверят гидов, которые водят нелегальные экскурсии по каменоломням. В первую очередь, это коснется Сьяновских пещер в Подмосковье и Гурьевских каменоломен в Тульской области, которые частично затоплены.

Как сообщили в СК РФ, в этих пещерах экскурсоводы организуют опасные заплывы для экстремалов. Поводом для проверки стал телесюжет про экскурсии, которые не отвечают требованиям безопасности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.