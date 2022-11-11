Новости часа: в МЧС предупредили москвичей о ветре с порывами до 20 м/с 12 ноября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. МЧС предупредил москвичей о ветре с порывами до 20 метров в секунду в субботу, 12 ноября. Также стало известно, что столбики термометров могут показать 12 градусов тепла в этот день.

Мосгорсуд признал законным решение о выдворении блогера Некоглая в Молдавию. Блогер, который принял участие в заседании по видеосвязи, извинился за свой ролик с пародией на российского солдата.

Четыре российских туроператора запустили чартерные программы в Таиланд. Об этом рассказали в АТОР.