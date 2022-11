Новости часа: в Госдуме предложили запретить в РФ ряд компьютерных игр

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В комитете Госдумы по просвещению предложили запретить в России ряд компьютерных игр. В список вошли Assassin's Creed и Dragon Age, серию The Last of Us, а также The Sims 3.

Новый собственник завода Mercedes в Есипове может быть утвержден до конца 2022 года. Об этом рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Мир нуждается в зерне и удобрениях из России, любят ее или нет. Об этом сообщил глава Всемирной продовольственной программы ООН.