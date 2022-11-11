Детям в России могут разрешить работать с 14 лет

В Госдуму внесен законопроект о предоставлении возможности детям с 14 лет работать без согласия органов опеки.

При заключении трудового договора для выполнения легкого труда, не причиняющего вред здоровью ребенка, предлагается не спрашивать родителей или других законных опекунов. Изменения предполагают также освобождение работодателя от проведения предварительного медосмотра несовершеннолетнего работника. Но только в случае, если подобный осмотр был проведен недавно.

В пояснительной записке отмечается, что многие дети готовы начать работать в этом возрасте, для них это не только первый трудовой опыт, но и возможность помочь семье.

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