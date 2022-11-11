Эксперты рассказали, выгодно ли покупать товары во Всемирный день шопинга

11 ноября стартует одна из самых ожидаемых распродаж года. В акции участвуют не только магазины, но и компании из сферы услуг и аптеки.

Ранее стало известно, что "МегаФон" предоставит абонентам бесплатный мобильный интернет для покупок на крупных маркетплейсах во Всемирный день шопинга, 11 ноября. Безлимитный доступ на Wildberries, Ozon и Lamoda заработает автоматически у всех абонентов с положительным балансом счета и будет действовать в течение суток.

Насколько будет выгодно самим покупателям? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.