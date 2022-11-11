Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07:15

Общество

Эксперты рассказали, выгодно ли покупать товары во Всемирный день шопинга

Эксперты рассказали, выгодно ли покупать товары во Всемирный день шопинга

Мобилизованные россияне начали получать денежное довольствие

Температура воздуха в Москве составила 8 градусов утром 11 ноября

"Время новых": колбаса "Еремино поле"

Москвичей ждет потепление в выходные

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

"Московский патруль": начальник главка МВД по МО поздравил полицейских с праздником

"Московский патруль": Колокольцев заявил о важной работе полицейских в непростое время

"Московский патруль": Колокольцев поздравил полицейских с профессиональным праздником

Новости часа: Европарламент проголосовал за вступление Хорватии в шенгенскую зону

11 ноября стартует одна из самых ожидаемых распродаж года. В акции участвуют не только магазины, но и компании из сферы услуг и аптеки.

Ранее стало известно, что "МегаФон" предоставит абонентам бесплатный мобильный интернет для покупок на крупных маркетплейсах во Всемирный день шопинга, 11 ноября. Безлимитный доступ на Wildberries, Ozon и Lamoda заработает автоматически у всех абонентов с положительным балансом счета и будет действовать в течение суток.

Насколько будет выгодно самим покупателям? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоНикита ПименовАнастасия БородинаВера Обливанцева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика