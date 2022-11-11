Мобилизованные россияне начали получать денежное довольствие

Призванные по частичной мобилизации резервисты начали получать денежное довольствие. В ноябре деньги на банковскую карту приходят раньше – с 8 ноября. Уточняется, что средства должны начисляться в период с 10 по 20 число каждого месяца.

Как ранее разъяснили в Минобороны, минимальная сумма ежемесячных выплат составляет 195 тысяч рублей. Она складывается из фиксированной социальной выплаты в 158 тысяч рублей, которая не облагается подоходным налогом. А вторая часть – денежное довольствие, его размер зависит от звания, должности и выслуги лет призванного. Кроме того, могут быть и надбавки, например, за особые условия военной службы и за особые достижения.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.