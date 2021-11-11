Снегопад накроет Москву в пятницу утром

Синоптики прогнозируют, что столицу в пятницу утром накроет снегопад. В Москве может выпасть около трех сантиметров снега.

Непогода началась минувшей ночью. В городе прошел снегопад и ледяной дождь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

