QR-коды в общественных местах могут стать обязательными на федеральном уровне. Сегодня в Оперативном штабе сообщили, что работают над документами и вскоре их внесут в Госдуму.

Речь идет о кодах для посещения ресторанов, магазинов и даже для общественного транспорта. Пока подробностей нет. В Оперштабе говорят, что документы на стадии разработки, участвуют в ней и профильные ведомства.

В РЖД сообщили, что уже думают над деталями введения кодов. Но все это будет регулироваться федеральным законом. Система QR-кодов действует почти в 80 регионах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.