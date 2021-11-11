Москвичам рассказали, как долго пролежит первый снег

Ночью в столице прошел ледяной дождь со снегом. После этого многие машины в столице покрылись ледяным панцирем.

Синоптики отмечают, что зима в этом году будет снежной. Ждать ли сугробов в выходные? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.