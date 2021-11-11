В Москве прошел ледяной дождь со снегом

В Москве ночью прошел ледяной дождь со снегом. Из-за этого дороги и тротуары покрылись коркой.

Многие машины оказались в "ледяном плену". Синоптики говорят, что зима в этом году будет снежной. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.