Россиянам рассказали, что будет в новом КоАП

На обсуждение представили очередной проект КоАП. Там ужесточаются санкции для водителей. Например, за нечитаемые номера хотят штрафовать на 5 тысяч рублей, а не на 500 рублей как сейчас, или даже лишать прав на три месяца.

Еще удостоверения лишат за три грубых нарушения. Проезд на красный, например. За опасное вождение может прийти письмо счастья на 3 тысячи рублей.

Не забыли в проекте и про нетрезвых водителей. Им как минимум грозит штраф до 50 тысяч руб, если был ребенок в салоне. А еще будут наказывать тех, кто выбрасывает мусор из авто. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.