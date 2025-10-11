Форма поиска по сайту

11 октября, 20:15

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 11 октября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 11 октября

11 октября станет последним днем теплой осени в Москве, заявляют синоптики. Почти "сентябрьская" погода держалась весь день, а воздух прогрелся до 12 градусов.

К вечеру Москву накрыли дожди, а температура стала понижаться. 12 октября днем будет не выше 8 градусов.

В это же время новые зоны отдыха появились в четырех центральных районах города. В Тверском районе новое общественное пространство создали перед зданием Москомархитектуры.

Там обустроили газоны с ландшафтной подсветкой и установили удобные лавочки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

