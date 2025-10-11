Форма поиска по сайту

11 октября, 19:30

Общество

Новости регионов: в Сочи спрогнозировали грозу, паводок и смерчи

Сильные ливни с грозой ожидаются в выходные в Сочи и на федеральной территории "Сириус". В МЧС предупреждают о шквалистом ветре до 25 метров в секунду.

В горах ожидается очень сильный снег, а уровень воды в реках может превысить нормальные отметки. Также возможен сход небольших селевых потоков и есть угроза формирования смерчей над морем.

При этом в Иркутской области скоростной катер столкнулся с судном. Три человека погибли, один пострадал, ведется поиск еще одного пассажира. По предварительной информации, на борту катера находились всего пять человек. Девять человек, которые были на борту второго судна, не пострадали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

