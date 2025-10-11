11 октября, 09:30Общество
Новая викторина о библиотеках появилась на платформе "Активный гражданин – детям"
В столице появилась новая викторина о библиотеках. Она проходит на платформе "Активный гражданин – детям". В ней ребята узнают, насколько разнообразными и интересными могут быть читальные залы и какие необычные развлечения их там ждут.
Также школьникам предстоит выяснить, как называется детская программа "Библионочи" и в каких реальных экспедициях участвовали сотрудники "арктической" библиотеки. Викторину посвятили Всероссийскому дню чтения, который прошел накануне.
