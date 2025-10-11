Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 октября, 09:30

Общество

Новая викторина о библиотеках появилась на платформе "Активный гражданин – детям"

Новая викторина о библиотеках появилась на платформе "Активный гражданин – детям"

Температура составит 11 градусов в Москве днем 11 октября

"Мослекторий": Анетта Орлова – о психологии в отношениях

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 10 октября

"Миллион вопросов": дизайнер рассказала, как создать идеальный интерьер в типовой квартире

В Росгвардии прошли испытания на право ношения крапового берета

Москвичам рассказали, где можно сделать прививку от гриппа

"Вопрос спорный": правильно ли увольнять за использование интернета на работе

Синоптики рассказали о погоде в Москве в ближайшие дни

Сильный туман опустится на Москву пятую ночь подряд

В столице появилась новая викторина о библиотеках. Она проходит на платформе "Активный гражданин – детям". В ней ребята узнают, насколько разнообразными и интересными могут быть читальные залы и какие необычные развлечения их там ждут.

Также школьникам предстоит выяснить, как называется детская программа "Библионочи" и в каких реальных экспедициях участвовали сотрудники "арктической" библиотеки. Викторину посвятили Всероссийскому дню чтения, который прошел накануне.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществотехнологиигородвидеоДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика