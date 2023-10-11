Сбербанк предотвратил в Москве более 200 фактов мошенничества с начала 2023 года

С начала 2023 года Сбербанк совместно с полицией предотвратил в Москве свыше 200 фактов мошенничества в отношении клиентов банка. В общей сложности удалось уберечь от мошеннических действий более одного миллиарда рублей.

По обращениям представителей банка в столице возбуждено свыше 40 уголовных дел, задержаны 126 подозреваемых в совершении преступлений. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.