Посетители пункта отбора на службу по контракту рассказали о чувстве долга перед страной

В Москве, как и в других регионах России, продолжается набор на военную службу по контракту. В столице добровольцы приходят в единый пункт отбора на улицу Яблочкова.

"Почему пошел? Из соображений совести. Когда твои товарищи отдают жизнь за тебя, а ты спокойно живешь на гражданке, то становится не по себе. Я за Россию, понимаю, что происходит", – рассказал один из посетителей пункта отбора.

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