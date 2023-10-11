Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

Специалисты по подбору персонала назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Москве. В октябре лидерами рынка стали профессии врач-стоматолог, с предлагаемой зарплатой от 370 тысяч рублей в месяц.

Хорошие деньги готовы платить также программисту на языке PHP и начальнику участка отделочных работ – от 300 до 350 тысяч в месяц. Востребованными на рынке остаются водители грузовиков и менеджеры по продажам. Предлагаемые зарплаты – от 200 до 250 тысяч рублей.

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