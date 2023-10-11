Москвичей предупредили о надвигающейся магнитной буре

Москвичей предупредили о надвигающейся сильной магнитной буре. Вспышка начнется в воскресенье, 15 октября, и продлится несколько дней.

Конец октября может стать еще более тяжелым для метеозависимых людей. К этому моменту магнитная буря должна выйти на максимальную мощность.

Отмечается, что метеозависимые люди во время сильных магнитных бурь могут ощущать усталость, слабость, недомогание и головные боли. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.