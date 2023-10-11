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11 октября, 07:15

Общество

Размер платежей за коммунальные услуги без идентификации плательщика увеличат в 4 раза

Размер платежей за коммунальные услуги без идентификации плательщика увеличат в 4 раза

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Размер платежей за коммунальные услуги без идентификации плательщика увеличат в 4 раза – до 60 тысяч рублей. Такой законопроект уже внесен в Госдуму.

Нынешний лимит в 15 тысяч был установлен еще в 2009 году. С тех пор средний счет за коммунальные услуги выросли более чем в 3 раза. В результате доля платежей на сумму более 15 тысяч рублей выросла почти до 5%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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